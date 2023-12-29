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Обстріл Львова: кількість постраждалих збільшилася вдвічі

Львів, П'ятниця 29 грудня 2023 17:39
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Обстріл Львова: кількість постраждалих збільшилася вдвічі Фото: Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Львова зросла вдвічі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Львова зросла до 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Львів: від російських обстрілів 1 людина загинула і 30 осіб травмовано", - йдеться в заяві.

За словами ДСНС, 5 осіб врятовано з пошкодженого будинку під час обстеження приміщень.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та автомобілі. Рятувальники оглянули кожну квартиру, чи немає там людей, яким потрібна допомога, щоб переконатися, що всім мешканцям будинку не загрожує небезпека", - додали в ДСНС.

Обстріл Львова

29 грудня Росія влаштувала масований обстріл України, використавши великий спектр озброєнь, крім ракет типу "Калібр". Під удар крім Києва, Харкова, Одеси, Дніпра потрапив і Львів. Тут під обстрілом виявився житловий будинок. До цього повідомлялося про 8 постраждалих та одного загиблого.

Потім голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у Львові через ракетний удар 29 грудня постраждали вже 15 людей.

Загалом РФ під час цієї атаки випустила близько 110 ракет різних типів. Детальніше про наслідки - у матеріалі.

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