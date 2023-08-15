Обстріл Львівської області: кількість постраждалих зросла до 19

"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19", - написав Козицький.

За його словами, серед поранених шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. Десятирічна дитина отримала забій стопи.

У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.

Фото: наслідки обстрілу Львівської області (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Обстріл України 15 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

А у Смілі одна російська ракета уразила територію приватного підприємства, а друга - територію медустанови.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.