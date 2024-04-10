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Обстріл Липців у Харківській області: кількість загиблих зросла до трьох

Фото: кількість загиблих внвслідок обстрілу Липців у Харківській облвсті зросла до трьох (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Липці Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу вдень 10 квітня. Наразі відомо про три жертви, серед них 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років", - повідомив Синєгубов.

Також постраждали 16-річний хлопець та жінка 34 років.

Наразі триває розбір завалів.

 

Фото: наслідки обстрілу (t.me/synegubov)

Обстріл Харківської області

Сьогодні, 10 квітня, російські війська атакували одразу два села Харківського району - Липці та Мала Данилівка.

"Горять магазин та аптека. Профільні служби працюють на місці", - повідомив Синєгубов.

Попередньо, за його словами, під завалами можуть знаходитися люди.

Раніше глава ОВА повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу села Липці загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.

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