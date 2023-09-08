Обстріл Кривого Рогу: кількість постраждалих зросла до 72

Російський обстріл Кривого Рогу сьогодні, 8 вересня, призвів до того, що поранення отримали 72 мирних жителя міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в ефірі " Суспільне спротив ".

Вілкул уточнив, що внаслідок ворожої атаки також пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі.

За словами чиновника, удару росіяни завдали балістичною ракетою "Іскандер".

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Під їхньою атакою опинилася будівля поліції, одна людина загинула.

Згідно з останніми даними, було відомо про понад 50 поранених у результаті російської атаки.

При цьому рятувальну операцію на місці події вже завершили.

Більш детально про наслідки теракту росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.