Обстрел Кривого Рога: количество пострадавших выросло до 72
Российский обстрел Кривого Рога сегодня, 8 сентября, привел к тому, что ранения получили 72 мирных жителя города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в эфире "Суспільне спротив".
Вилкул уточнил, что в результате вражеской атаки также повреждено 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.
По словам чиновника, удар россияне нанесли баллистической ракетой "Искандер".
Обстрел Кривого Рога
Напомним, сегодня, 8 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под их атакой оказалось здание полиции, один человек погиб.
Согласно последним данным, было известно о более 50 раненых в результате российской атаки.
При этом спасательную операцию на месте происшествия уже завершили.
Более детально о последствиях теракта россиян можете узнать в материале РБК-Украина.
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