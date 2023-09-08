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Обстрел Кривого Рога: количество пострадавших выросло до 72

Кривой Рог, Пятница 08 сентября 2023 18:21
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Обстрел Кривого Рога: количество пострадавших выросло до 72 Фото: в Кривом Роге из-за обстрела россиян пострадали 72 человека (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российский обстрел Кривого Рога сегодня, 8 сентября, привел к тому, что ранения получили 72 мирных жителя города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в эфире "Суспільне спротив".

Вилкул уточнил, что в результате вражеской атаки также повреждено 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.

По словам чиновника, удар россияне нанесли баллистической ракетой "Искандер".

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 8 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под их атакой оказалось здание полиции, один человек погиб.

Согласно последним данным, было известно о более 50 раненых в результате российской атаки.

При этом спасательную операцию на месте происшествия уже завершили.

Более детально о последствиях теракта россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог Война России против Украины ракетный удар
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