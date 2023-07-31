ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Кривого Рога: кількість жертв зросла до шести

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Кривий Ріг, Понеділок 31 липня 2023 17:47
Обстріл Кривого Рога: кількість жертв зросла до шести Фото: кількість жертв в Кривому Розі знову зросла (facebook com tatyana moroz)
Автор: Каріна Левицька

Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали вже більше ніж 70 людей.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

За словами Лисака, станом на 17:40, відомо, що в результаті трагедії шестеро людей загинули, серед них дитина.

Обстріл Кривого Рога: кількість жертв зросла до шести

"Постраждалих на цю годину - 75, серед яких шестеро дітей. З 22 госпіталізованих - двоє важкі", - додав голова ОВА.

Обстріл Кривого Рогу

31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки.

Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні