Обстріл Київської області: що відомо про наслідки ворожої атаки

Ракетна атака на Київ

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ближче до полудня росіяни намагались атакувати столицю.

"За попередніми даними маємо зараз успішне збиття 6 ракет "Калібр" з Чорного моря з кораблів запускались, а також 6 ракет Х-47 "Кинджал". Знову аеробалістичні ракети атакували передусім столицю", - сказав Ігнат.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає.

Постраждалі від обстрілу у Київській області

В МВС України спочатку заявили, що внаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. ДСНС України уточнило, що внаслідок ворожої атаки в одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків.

Пізніше глава Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них - 1 дитина.

Він уточнив, що один з постраждалих - водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу. Внаслідок ворожого удару було зруйновано 3 будинки, 15 - потребують капітального ремонту, ще 15 - мають незначні пошкодження.

Начальник ГУНП в Київській області генерал Андрій Нєбитов навів свіжі дані. За його інформацією, кількість потерпілих від ракетного удару збільшилась - 7 людей звернулися до лікарів.

"На щастя, вони не мають серйозних трав. Ми розуміємо, що це не останнє звернення громадян", - повідомив поліцейський.

Також Нєбитов повідомив, що через ракетний обстріл Київської області та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії РФ.

Реакція на обстріл

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав сьогоднішню атаку на Київ "найбільшим ракетним ударом по Києву за останні тижні" і це в той час, як лідери Африки відвідують Київ зі своєю "мирною ініціативою".

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на обстріл росіян. Вона заявила, що ці ракетні атаки на міста та їхніх мешканців демонструють, що Росія не відмовилася від своєї мети підкорити Україну і готова піти на жахливі кроки для досягнення цієї мети.

"Як стало зрозуміло під час засідання Контактної групи з питань оборони України, Сполучені Штати і наші союзники та партнери залишаються зосередженими на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони", - написала посол.