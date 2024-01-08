Обстріл Хмельницької області: влада повідомила про поранених

За уточненою інформацією, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги,в межах Хмельницької області українські сили ППО збили три ракети.

"На превеликий жаль, маємо двох поранених людей, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, та двох загиблих", - заявив він.

Тюрін додав, що досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацію мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв'язок.

Крім того, зазнала пошкоджень житлова забудова - в будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі, нежитлові приміщення. Впродовж дня працювали місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень.

Обстріл Хмельницької області 8 січня

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдалили по об’єктах інфраструктури Хмельницької області. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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