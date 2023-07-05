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Обстріл Херсонської області: кількість поранених збільшилась

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Херсонська область, Середа 05 липня 2023 21:53
Обстріл Херсонської області: кількість поранених збільшилась Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу херсонської області зросла кількість постраждалих. Серед них дитина.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Російська армія вдарила по житлових будинках в Білозерці. Відомо про те, що постраждали шестеро мирних людей", - повідомив глава ОП.

За даними Єрмака, 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі, отримав травми несумісні з життям. У самому будинку сталася пожежа.

"Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка", - повідомив Єрмак.

Обстріл Херсонської області

Сьогодні, 5 липня, російські військові в черговий раз атакували території Херсонської області. За даними Офісу генпрокурора, близько 19:00 окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ударів по області.

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