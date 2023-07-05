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Обстрел Херсонской области: количество раненых увеличилось

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Херсонская область, Среда 05 июля 2023 21:53
Обстрел Херсонской области: количество раненых увеличилось Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате сегодняшнего вражеского обстрела херсонской области возросло количество пострадавших. Среди них ребенок.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Российская армия ударила по жилым домам в Белозерке. Известно о том, что пострадали шесть мирных людей", - сообщил глава ОП.

По данным Ермака, 58-летний мужчина, который находился в гараже, получил травмы несовместимые с жизнью. В самом доме произошел пожар.

"В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год. Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина", - сообщил Ермак.

Обстрел Херсонской области

Сегодня, 5 июля, российские военные в очередной раз атаковали территории Херсонской области. По данным Офиса генпрокурора, около 19:00 кафиры обстреляли поселки в Белозерской общине.

Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших в результате ударов по области.

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