UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по готелю в Харкові: поліція показала фото та відео з місця події

Фото: росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами (Поліція Харківської області)
Автор: Валерій Савицький

Правоохоронці оприлюднили фото та відео з місця влучання російських ракет у Харкові. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей, серед них є іноземці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Поліції Харківської області.

 

 

Також поліцейські опублікували відео перших хвилин після влучання російських ракет в Харкові. На кадрах поліцейські полку поліції особливого призначення надають допомогу мешканцям готелю.

 

Обстріл Харкова

Ввечері у середу, 10 січня, у Харкові пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по Харкову балістичними ракетами С-300. Ракета влучила у готель, де перебували, зокрема, іноземці.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 11 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков