Обстріл Харкова: кількість постраждалих різко зросла, з-під завалів дістали тіло дитини

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 16 осіб. З-під завалів дістали тіло дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина", - написав Синєгубов.

Наразі на місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.

Водночас, за словами речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, внаслідок ранкової атаки по Харкову за допомогою звернулися близько 20 людей.

Тип ракет, які використовували російські терористи, зараз встановлюється фахівцями.

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону підтвердив кількість постраждалих.

"Хочу сказати, що в нас є 16 постраждалих. На жаль, є загиблий хлопчик 10 років. Це житлові будинки, які обстрілює ворог. Зараз не можу сказати на скільки є остаточною цифра постраждалих, але наразі мова йде про 16", - сказав він.

Терехов зазначив, що повітряна тривога пролунала одразу, як розпочалися вибухи. Але дуже мала відстань.

"Ми повинні розуміти, що така відстань, що "Іскандер" прилітає дуже швидко", - додав мер.

Оновлено 9:18

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, наразі встановлено, що поранено 13 осіб.

У Київському районі травмували шістьох мирних мешканців. В Основ’янському районі - сім травмованих, серед них 11-місячний хлопчик.

Обстріл Харкова

Вранці 6 жовтня росіяни атакували центр Харкова. Внаслідок атаки щонайменше дев'ять людей отримали поранення.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Є влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Всі удари прийшлись по цивільній інфраструктурі, в тому числі по житловому будинку.

Пізніше в ГУНП в Харківській області повідомили, що за попередньою інформацією, ворог вдарив ракетами типу "Іскандер".