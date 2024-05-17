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Обстріл Харкова: кількість поранених зросла, ДСНС показала фото ліквідації наслідків удару

Харків, П'ятниця 17 травня 2024 23:45
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Обстріл Харкова: кількість поранених зросла, ДСНС показала фото ліквідації наслідків удару Фото: наслідки російського обстрілу Харкова 17 травня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові збільшилася кількість поранених майже до 30 людей через сьогоднішній російський повітряний удар, здійснений ворогом вдень із застосуванням авіації. Рятувальники показали світлини ліквідації наслідків атаки противника по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

У Службі зазначили, що за оновленими даними вже відомо про 29 постраждалих у Харкові через обстріл. Раніше було відомо про 28 постраждалих.

"Ще двох чоловіків вдалось врятувати", - передали в ДСНС.

Кількість загиблих залишилася тією самою - троє людей.

"Удень 17 травня ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа... Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Харкова 17 травня

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 17 травня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. В місті було зафіксовано кілька "прильотів"

Внаслідок ворожої атаки у місті було поранено велику кількість громадян, за останніми даними також загинули три людини.

Детальніше про російський обстріл Харкова та наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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