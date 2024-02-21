Обстріл Добропілля: росіяни вдарили по гуртожитках із переселенцями з Бахмута та Донецька
Російські війська сьогодні вночі за допомогою "Шахедів" атакували гуртожитки в Добропіллі Донецької області. У них проживали переселенці з Бахмута, Лисичанська та Донецька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Росіяни вкотре підтвердили, що їхня мета - це терор і вбивство цивільних", - йдеться в заяві.
Зазначається, що сьогодні вночі вони випустили по Добропіллю два "Шахеди" і влучили в гуртожитки, де мешкали 90 переселенців із Лисичанська, Бахмута, Лиману, Донецька, Великої Новосілки, Очеретиного, а також соціально незахищені верстви населення.
"Унаслідок влучання постраждали дві жінки 37 і 63 років. Молодшій жінці надано медичну допомогу на місці, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно, старшу - госпіталізовано", - розповів Філашкін.
Також вибуховою хвилею пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, п'ять автомобілів та АЗС.
Переселенців відселили
Очільник області повідомив, що поранення дістали 4 співробітники ДСНС, які мешкали в одному з гуртожитків
Мешканців гуртожитків переселили в інші місця компактного проживання, їм надано всю необхідну допомогу.
Нічна атака РФ
Російські війська в ніч проти 21 лютого атакували територію України кількома видами ракет та ударними безпілотниками типу "Шахед".
Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59 у Полтавській області та 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не збитих дронів не досягла своїх цілей.
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