Обстріл Добропілля: росіяни вдарили по гуртожитках із переселенцями з Бахмута та Донецька

Російські війська сьогодні вночі за допомогою "Шахедів" атакували гуртожитки в Добропіллі Донецької області. У них проживали переселенці з Бахмута, Лисичанська та Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

"Росіяни вкотре підтвердили, що їхня мета - це терор і вбивство цивільних", - йдеться в заяві.

Зазначається, що сьогодні вночі вони випустили по Добропіллю два "Шахеди" і влучили в гуртожитки, де мешкали 90 переселенців із Лисичанська, Бахмута, Лиману, Донецька, Великої Новосілки, Очеретиного, а також соціально незахищені верстви населення.

"Унаслідок влучання постраждали дві жінки 37 і 63 років. Молодшій жінці надано медичну допомогу на місці, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно, старшу - госпіталізовано", - розповів Філашкін.

Також вибуховою хвилею пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, п'ять автомобілів та АЗС.

Переселенців відселили

Очільник області повідомив, що поранення дістали 4 співробітники ДСНС, які мешкали в одному з гуртожитків

Мешканців гуртожитків переселили в інші місця компактного проживання, їм надано всю необхідну допомогу.

Нічна атака РФ

Російські війська в ніч проти 21 лютого атакували територію України кількома видами ракет та ударними безпілотниками типу "Шахед".

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59 у Полтавській області та 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не збитих дронів не досягла своїх цілей.