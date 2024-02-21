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Обстрел Доброполья: россияне ударили по общежитиям с переселенцами из Бахмута и Донецка

Доброполье, Среда 21 февраля 2024 20:05
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Обстрел Доброполья: россияне ударили по общежитиям с переселенцами из Бахмута и Донецка Архивное фото: россияне ударили в Доброполье по общежитиям с переселенцами (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня ночью с помощью "Шахедов" атаковали общежития в Доброполье Донецкой области. В них проживали переселенцы из Бахмута, Лисичанска и Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Россияне в очередной раз подтвердили, что их цель - это террор и убийство гражданских", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодня ночью они выпустили по Доброполью два "Шахеда" и попали в общежития, где жили 90 переселенцев из Лисичанска, Бахмута, Лимана, Донецка, Великой Новоселки, Очеретино, а также социально незащищенные слои населения.

"В результате попадания пострадали две женщины 37 и 63 лет. Младшей женщине оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, старшая - госпитализирована", - рассказал Филашкин.

Также взрывной волной повреждены 8 многоквартирных домов, пять автомобилей и АЗС.

Переселенцев отселили

Глава области сообщил, что ранения получили 4 сотрудника ГСЧС, которые жили в одном из общежитий

Жителей общежитий переселили в другие места компактного проживания, им оказана вся необходимая помощь.

Ночная атака РФ

Российские войска в ночь на 21 февраля атаковали территорию Украины несколькими видами ракет и ударными беспилотниками типа "Шахед".

В результате боевой работы сил ПВО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Полтавской области и 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не сбитых дронов не достигла своих целей.

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