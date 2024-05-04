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Обстріл Дніпропетровської області: РФ атакувала підстанцію

Фото: під час обстрілу 4 травня росіяни атакували енергооб'єкт у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Дніпропетровської області у суботу, 4 травня, російські війська атакували підстанцію. Через це без світла залишалася низка об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

В результаті, за даними енергетиків, знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі.

"Споживачів та підстанцію було заживлено", - констатували в Міненерго.

Обстріл Дніпропетровської області

4 травня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами С-300. Зокрема, основний удар припав на Харків та область, а також на Дніпропетровський регіон.

Не обійшлося без наслідків. У самому Павлограді було пошкоджено об'єкт інфраструктури, кілька будинків, почалася пожежа. Також постраждали і двоє людей.

Зазначимо, що сили ППО збили всі ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, у Павлоградському районі було збито 5 із 13 безпілотників.

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