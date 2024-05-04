Обстріл Дніпропетровської області: РФ атакувала підстанцію

"Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

В результаті, за даними енергетиків, знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі.

"Споживачів та підстанцію було заживлено", - констатували в Міненерго.

Обстріл Дніпропетровської області

4 травня російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами С-300. Зокрема, основний удар припав на Харків та область, а також на Дніпропетровський регіон.

Не обійшлося без наслідків. У самому Павлограді було пошкоджено об'єкт інфраструктури, кілька будинків, почалася пожежа. Також постраждали і двоє людей.

Зазначимо, що сили ППО збили всі ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, у Павлоградському районі було збито 5 із 13 безпілотників.