Обстріл Дніпропетровської області: кількість поранених збільшилась

"Десятеро людей госпіталізовані після сьогоднішнього обстрілу Синельниківського району. З-поміж них і 11-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє з них "важкі". Решта - у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.

"Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області. Загинула 51-річна жінка", - додав Лисак.

Обстріл Дніпропетровської області 29 травня

Сьогодні російські окупанти обстріляли Покровську громаду. Раніше було відомо, що через ворожу атаку одна людина загинула, ще дев'ять - постраждали. Серед них 11-річна дитина.

Через атаку в громаді зруйновано два житлових будинки та ще 30 - пошкоджені. Також побиті й магазин та заправка.

Російські окупанти регулярно атакують область. Так, лише вчора загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.