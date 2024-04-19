Обстріл Дніпра: кількість загиблих зросла

Рятувальники виявили тіло чоловіка, який загинув від сьогоднішнього російського удару в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

За його словами, сьогоднішня атака на область обірвала вже 8 життів. Двоє жертв - діти.

"Третій загиблий у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього", - повідомив Лисак.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ударом опинилось і саме Дніпро.

Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі. В результаті чого серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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