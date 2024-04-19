ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Дніпра: кількість загиблих зросла

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 22:34
UA EN RU
Обстріл Дніпра: кількість загиблих зросла Фото: рятувальники виявили тіло чоловіка (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники виявили тіло чоловіка, який загинув від сьогоднішнього російського удару в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Третій загиблий у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього", - повідомив Лисак.

За його словами, сьогоднішня атака на область обірвала вже 8 життів. Двоє жертв - діти.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ударом опинилось і саме Дніпро.

Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі. В результаті чого серед постраждалих і жертв є співробітники УЗ.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3
Що відомо про систему С-200, "жертвою" якої міг стати не тільки Ту-22М3
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил