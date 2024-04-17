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Обстріл Чернігова: кількість постраждалих зросла до майже 80

Чернігів, Середа 17 квітня 2024 19:49
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Обстріл Чернігова: кількість постраждалих зросла до майже 80 Фото: в Чернігові постраждали майже 80 людей (dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 квітня, російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Ворожі ракети поцілили майже по центру міста. В результаті наразі відомо про більш як 70 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов‘язки Чернігівського міського голови Олександра Ломако.

"Відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові Росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано", - заявив Ломако.

Він розповів, що на місці створений та працює оперативний штаб, а також розгорнуті намети, в яких постраждалі можуть отримати всю необхідну інформацію.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих. Мною підписано розпорядження про оголошення 18 квітня Днем жалоби", - додав він.

РБК-Україна в своєму матеріалі зібрало всі подробиці сьогоднішньої російської атаки на Чернігів.

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