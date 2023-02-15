Обстріл багатоповерхівки у Покровську: зруйновано цілий під'їзд, поранено двох людей (фото)

Російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, за попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети.
"Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей", - розповів він..
Наразі, за словами очільника регіону, триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.
Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.