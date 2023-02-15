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Обстріл багатоповерхівки у Покровську: зруйновано цілий під'їзд, поранено двох людей (фото)

Фото: через обстріл Покровська 15 лютого поранення отримали двоє людей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, за попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети.

"Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей", - розповів він..

Наразі, за словами очільника регіону, триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Покровск