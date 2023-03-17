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Обстріл Авдіївки: окупанти завдали чотири авіаудари, місто обстрілюють цілодобово

Фото: окупанти завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці Донецької області 17 березня
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни нанесли 4 авіаудари по Авдіївці. Жертв немає", - розповів він.

За його словами, обстріли міста відбуваються фактично цілодобово.

"Бої за Авдіївку тривають", - констатував Єрмак.

Як повідомлялось, зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. За добу в регіоні двоє людей загинули, 8 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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АвдіївкаДонецька область