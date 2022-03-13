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Обстрелян собор, профучилище и десятки квартир: ситуация в Луганской области

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Луганская область, Воскресенье 13 марта 2022 18:05
Обстрелян собор, профучилище и десятки квартир: ситуация в Луганской области Фото: в Луганской области оккупанты атаковали собор, профучилище и десятки квартир (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 13 марта оккупанты продолжают атаковать города в Луганской области. Враги обстреляли собор, здание профучилища и десятки квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие, спасатели работают без остановки", - написал Гайдай.

Он также сообщил, что из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища, а с самого утра оккупанты обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор

"В Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебито газопровод. В Попасной также загоелись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод. Сейчас продолжаются обстрелы города Золотое и села Тошковка", - добавил Гайдай.

Сейчас информация о пострадавших гражданах и разрушениях уточняется.

Фото: в Луганской области оккупанты атаковали собор, профучилище и десятки квартир (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним российские войска непрерывно обстреливают Луганскую область. Количество жертв среди мирного населения учитывается десятками.

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