Луганскую область непрерывно обстреливают, количество жертв обсчитывается десятками, - ОВА
Российские войска непрерывно обстреливают Луганскую область. Количество жертв среди мирного населения обсчитывается десятками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Почти неделю россияне непрерывно обстреливают Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Количество жертв обсчитывается десятками, частично или полностью разрушенное жилье - сотнями", - говорится в сообщении.
Из-за обстрелов в городах постоянно вспыхивают пожары в домах и других гражданских объектах. В частности, в Рубежном произошло возгорание в восьми домах и магазине, в Северодонецке - в четырех, в одном из них повторно.
Отмечается, что сегодня утром оккупанты обстреляли Сумы. В городе исчезло водоснабжение.
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