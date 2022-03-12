Луганскую область непрерывно обстреливают, количество жертв обсчитывается десятками, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Почти неделю россияне непрерывно обстреливают Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Количество жертв обсчитывается десятками, частично или полностью разрушенное жилье - сотнями", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в городах постоянно вспыхивают пожары в домах и других гражданских объектах. В частности, в Рубежном произошло возгорание в восьми домах и магазине, в Северодонецке - в четырех, в одном из них повторно.