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Луганскую область непрерывно обстреливают, количество жертв обсчитывается десятками, - ОВА

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Луганская область, Суббота 12 марта 2022 09:47
Луганскую область непрерывно обстреливают, количество жертв обсчитывается десятками, - ОВА Фото: в Луганской области продолжаются обстрелы (фото t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска непрерывно обстреливают Луганскую область. Количество жертв среди мирного населения обсчитывается десятками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Почти неделю россияне непрерывно обстреливают Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Количество жертв обсчитывается десятками, частично или полностью разрушенное жилье - сотнями", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в городах постоянно вспыхивают пожары в домах и других гражданских объектах. В частности, в Рубежном произошло возгорание в восьми домах и магазине, в Северодонецке - в четырех, в одном из них повторно.

Отмечается, что сегодня утром оккупанты обстреляли Сумы. В городе исчезло водоснабжение.

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