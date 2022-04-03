Обстріляний Харків. Як виглядає місто сьогодні: фоторепортаж

Зруйновані будівлі, повалені дерева, зяючі дірки від ракет, скелети спалених авто - результат жорстоких ворожих атак "русского мира", що більше місяця обстрілював Харків і його околиці.

РБК-Україна показує як виглядає Харків, що живе більше місяця під безперервними обстрілами, у фоторепортажі Getty Images.

Вже 39-й день Україна захищається від нападу російських окупантів. "Русский мир" безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати цивільне населення, прагнучи при цьому повністю знищити інфраструктуру українських міст.

З першого дня війни, російські війська почали операцію з блокування Харкова, продовжуючи щоденні атаки на місто і область.

Наслідки обстрілів у Харкові (фото: Getty Images)

Незважаючи на те, що з Харкова виїхало близько 30% мирного населення, багато хто змушений продовжувати жити в часом нелюдських умовах обстріляного міста.

Волонтери та комунальники Харкова спільними зусиллями продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, розбирати завали, прибирати повалені дерева та стовпи на вулицях рідного міста.

Харків після ворожих атак "русского мира" (фото: GettyImages)

Вчора, 2 квітня, ворожі війська окупантів прицільно обстріляли парк Горького, в результаті чого поранення отримав співробітник "Харківзеленбуду".

Ворожі війська окупантів прицільно обстріляли парк Горького в Харкові (фото: GettyImages)

За словами місцевих жителів в місті в порівнянні з попередніми днями було тихіше, проте загарбники активно проводять розвідувальні операції за допомогою БПЛА.

Крім того, за минулу добу війська РФ більше 20 разів обстріляли Харківську область з мінометів, танків і артилерії. Найскладнішою залишається ситуація в Ізюмі та Балаклії. В окупації продовжують перебувати Вовчанськ, Куп'янськ, Шевченкове, Липці та інші міста області.