Обстрелы в Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 12 человек

Российские военные продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки ранения получили 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву .

Среди пострадавших за минувшие сутки детей нет. Все раненые доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

По состоянию на утро 2 мая в больницах Николаевской области находятся 133 жителя, которые получили ранения из-за вражеских обстрелов.

"Всем скорейшего выздоровления! Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - отметила Замазеева.