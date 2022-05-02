Обстрелы в Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 12 человек
Российские военные продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки ранения получили 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.
Среди пострадавших за минувшие сутки детей нет. Все раненые доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
По состоянию на утро 2 мая в больницах Николаевской области находятся 133 жителя, которые получили ранения из-за вражеских обстрелов.
"Всем скорейшего выздоровления! Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - отметила Замазеева.
Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают осуществлять воздушную разведку и обстрелы в Николаевской области.
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