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Обстрелы в Харьковской области: за день восемь человек погибли, 19 - ранены

Харьков (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за 11 апреля оккупанты несколько раз обстреляли Харьков и окрестности. В результате атак по городу и области 8 человек погибли, в том числе ребенок 13 лет. Раненых – 19 человек, среди них двое детей, 4 и 9 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Олега Синегубова.

"Наши ВСУ крепко держат оборонные позиции Харькова и области. Поэтому русский враг от своего бессилия продолжает воевать с мирным населением. Сегодня днем ​​продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку", - сообщил Синегубов.

Он также отметил, что зафиксировано использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек. Находили их в разных районах Харькова – Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. За день спасателям удалось ликвидировать более 80 мин.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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