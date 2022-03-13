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Обстріли міст Луганської області: зруйновано десятки житлових будинків, є загиблі та поранені

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Луганськ, Неділя 13 березня 2022 00:40
Обстріли міст Луганської області: зруйновано десятки житлових будинків, є загиблі та поранені Фото: окупанти посилили обстріли міст у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті потужного ворожого обстрілу Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська (Луганська область) зруйновані десятки житлових будинків. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в результаті обстрілів пошкодження отримали:

  • 22 багатоповерхових будинки;
  • 33 приватних будинки;
  • 1 корпус держустанови;
  • 2 навчально-виховних заклади;
  • 1 електростанція;
  • 1 Торговий склад.

Наслідки обстрілів ліквідують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). В одній з будівель в Сєвєродонецьку рятувальники виявили одного загиблого і одного пораненого мирного жителя.

"В цей час обстріли тривають в Сєвєродонецьку і Рубіжному", - додав Гайдай.

Фото: окупанти посилили обстріли міст у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на окупованій території Луганської області загарбники розганяють мирні протести пострілами.

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