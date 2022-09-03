Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили трех гражданских

Российские войска 2 августа обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 2 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Зайцево, Угледаре и Богоявленке. Еще 3 человека получили ранения", - рассказал он. Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 793 человека, еще 2011 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.