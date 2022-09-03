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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили трех гражданских

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Донецк, Суббота 03 сентября 2022 08:27
Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили трех гражданских Фото: армия России продолжает обстреливать населенные пункты Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 2 августа обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 2 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Зайцево, Угледаре и Богоявленке. Еще 3 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 793 человека, еще 2011 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты активизировались на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

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