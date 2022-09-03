Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили трьох цивільних
Російські війська 2 серпня обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 793 людини, ще 2011 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, окупанти активізувалися на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка.
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