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Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили трьох цивільних

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Донецьк, Субота 03 вересня 2022 08:27
Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили трьох цивільних Фото: армія Росії продовжує обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 2 серпня обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 793 людини, ще 2011 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти активізувалися на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка.

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