Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты ранили 8 мирных жителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"За 24 июля россияне ранили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Павловке, 1 в Бахмуте, 1 в Галицыновке, 1 в Новониколайловке, 1 в Южном и 1 в Северском", - рассказал он.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения вражеские войска убили в Донецкой области 639 человек, еще 1660 получили ранения. Цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.