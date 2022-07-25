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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты ранили 8 мирных жителей

Фото: российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки враг ранил 8 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 24 июля россияне ранили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Павловке, 1 в Бахмуте, 1 в Галицыновке, 1 в Новониколайловке, 1 в Южном и 1 в Северском", - рассказал он.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения вражеские войска убили в Донецкой области 639 человек, еще 1660 получили ранения. Цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, сегодня ночью российская армия с использованием ракет, РСЗО и ствольной артиллерии атаковала Днепропетровскую область, ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

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