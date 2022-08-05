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Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили семерых гражданских

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Донецк, Пятница 05 августа 2022 09:49
Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили семерых гражданских Фото: оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили семерых мирных жителей, еще 9 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса - в Торецке. Еще 9 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 685 человек, еще 1759 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертвы и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донецком направлении войска РФ наступают на Бахмут и Авдеевку, а также пытаются создать условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширив контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

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Российская Федерация Донецкая область
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