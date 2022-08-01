Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили троих гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 668 человек, еще 1735 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.