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Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили трьох цивільних

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Донецьк, Понеділок 01 серпня 2022 11:11
Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили трьох цивільних Фото: окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу росіяни вбили трьох і поранили 16 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 в Бахмуті і 1 в Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 668 осіб, ще 1735 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву. Ворожі ракети влучили у приватні будинки та травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок обстрілів поранення отримали три людини.

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