Обстріли Донецької області: росіяни за добу вбили трьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 в Бахмуті і 1 в Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 668 осіб, ще 1735 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.