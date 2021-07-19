Обстрелы и беспилотник: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

В понедельник, 19 июля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Кроме того, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя. Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 18 июля, боевики четыре раза нарушили режим "тишины". В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.