Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении населенного пункта Опытное. Российские наемники обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра.

Кроме того, неподалеку Павлополя оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе населенного пункта Широкино боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.