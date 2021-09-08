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Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 сентября, вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении населенного пункта Опытное. Российские наемники обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра.

Кроме того, неподалеку Павлополя оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе населенного пункта Широкино боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

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ООСДонбасс