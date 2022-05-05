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Из-за обстрелов РФ в Донецкой области массово горят леса

Фото: лесной пожар (facebook.com/lugdsns)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов российских оккупантов в Донецкой области масштабно занялись леса. В частности, от них страдают леса государственного предприятия "Лиманское лесное хозяйство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение предприятия в Facebook.

"По состоянию на 05.05.2022 площадь лесных пожаров достигла 935 гектаров. Наблюдаются масштабные очаги пожаров в Лиманском и Ямпольском лесничествах", - говорится в сообщении.

Лесники отмечают, что тушение пожаров невозможно в связи с боевыми действиями и постоянными обстрелами леса и лесохозяйственной инфраструктуры. Мониторинг состояния лесов ведется с помощью FIRMS от NASA.

Как сообщалось, ранее в Чернобыльской зоне горели более 10 тысяч гектаров леса. Из-за невозможности ликвидации огня существовала угроза радиационного заражения для Украины, Беларуси и стран Европы.

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