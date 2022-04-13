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Из-за обстрелов Барвенкового в Харьковской области погибли 3 человека, среди них подросток

Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреляли город Барвенково в Харьковской области. В результате погибли 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В частности, обстрелы произошли 12 апреля около 16:00. Ряд жилых домов повреждены и разрушены.

Среди погибших есть 16-летняя девушка. Также известно, что 20-летний юноша получил ранения.

В прокуратуре открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Оккупанты обстреляли Барвенково в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ранее мы сообщали, что в Харькове массированные обстрелы жилых районов. Жителей просят быть в укрытиях в течение дня.

Также мы писали, что в Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с погибшими.

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