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Обстреливал украинские позиции. Боевика "ДНР" осудили на 8 лет

Новина українською →
Донбасс, Пятница 08 октября 2021 10:56
Обстреливал украинские позиции. Боевика "ДНР" осудили на 8 лет Фото: боевика "ДНР" осудили на 8 лет (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе боевика так называемой "ДНР" приговорили к восьми годам лишения свободы. Он обстреливал позиции украинских военных,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленника задержали во время попытки скрытого пересечения линии разграничения.

Известно, что мужчина входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, в ряды военных так называемой "ДНР" он присоединился в 2016 году, где его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

Так, Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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