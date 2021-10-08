Обстреливал украинские позиции. Боевика "ДНР" осудили на 8 лет
Фото: боевика "ДНР" осудили на 8 лет (фото ssu.gov.ua)
В Мариуполе боевика так называемой "ДНР" приговорили к восьми годам лишения свободы. Он обстреливал позиции украинских военных,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, злоумышленника задержали во время попытки скрытого пересечения линии разграничения.
Известно, что мужчина входил в состав танкового подразделения боевиков, которое причастно к обстрелам позиций украинских военных.
По данным следствия, в ряды военных так называемой "ДНР" он присоединился в 2016 году, где его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".
Так, Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.