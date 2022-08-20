Обстрел Вознесенска. Российская ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС

В Энергоатоме назвали действия российских оккупантов очередным актом ядерного терроризма.

"На месте обнаружены обломки вражеской ракеты, которая попала в дом. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ПАЭС", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что в марте российские оккупанты пытались захватить Южноукраинскую АЭС. Тогда украинские военные остановили врага, а СБУ задержали трех российских солдат, которые прятались в заброшенных зданиях.

Ракетный удар по Вознесенску

Сегодня во время воздушной тревоги в Вознесенске прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены 2 подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили. Пострадало по меньшей мере 12 человек, среди них четверо детей.

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