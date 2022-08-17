UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел из танка больницы в Тростянце: установлен еще один командир, отдавший приказ

Фото: назван еще один российский командир, отдавший приказ обстрелять больницу в Тростянце (gp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуроры установили еще одного военнослужащего РФ, отдавшего приказ обстреливать из танка больницу в Тростянце 18 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, отдал приказ о совершении прицельных выстрелов по зданию больницы командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская".

Как отмечают прокуроры, россияне из танка ударили по больнице, произведя три выстрела. В момент обстрела в больнице находились больные и персонал больницы.

Как сообщалось, украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков 26 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы