Обстріл із танка лікарні у Тростянці: встановлений ще один командир, який віддав наказ
Прокурори встановили ще одного військовослужбовця РФ, який віддав наказ обстрілювати з танка лікарню в Тростянці 18 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська".
Як зазначають прокурори, росіяни з танка вдарили по лікарні, здійснивши три постріли. На момент обстрілу в лікарні перебували хворі та персонал лікарні.
Як повідомлялося, українські військові повністю звільнили Тростянець у Сумській області від російських загарбників 26 березня.
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