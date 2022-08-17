Обстріл із танка лікарні у Тростянці: встановлений ще один командир, який віддав наказ

Фото: названо ще одного російського командира, який наказав обстріляти лікарню в Тростянці (gp.gov.ua)

Прокурори встановили ще одного військовослужбовця РФ, який віддав наказ обстрілювати з танка лікарню в Тростянці 18 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська". Як зазначають прокурори, росіяни з танка вдарили по лікарні, здійснивши три постріли. На момент обстрілу в лікарні перебували хворі та персонал лікарні.