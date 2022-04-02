Обстрел Николаевской ОГА. Число жертв снова возросло

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 35 человек. Один из них скончался в медучреждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram .

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

Накануне Ким сообщил о том, что при ударе по зданию ОГА погиб украинский переговорщик, который договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

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