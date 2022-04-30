Обстрел Николаевской области: за сутки ранения получили пять человек

В Николаевской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили пять человек. Все они госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

По ее словам, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 118 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, недавно российская армия атаковала город Николаев. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч".

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