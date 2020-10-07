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Обстрел нефтепровода: азербайджанская прокуратура открыла уголовное дело

Автор: Максим Зайченко

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за ракетного обстрела нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, который, как утверждают в Баку, совершила армянская сторона. Уголовное дело открыто по 11 статьям.

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Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"По факту обстрела нефтепровода возбуждено уголовное дело по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведение следствия поручено Следственному управлению генпрокуратуры", - говорится в сообщении.

Напомним, вооруженная атака на нефтепровод произошла 6 октября вечером. В Генпрокуратуре заявляли, что трубопровод представляет собой самый большой стратегический объект в регионе, а также занимает "особое место в энергетической безопасности Европы". Власти Азербайджана заявили, что предотвратили эту "попытку террора".

При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла в Facebook заявление Баку, назвав его "наглой ложью".

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал международных гарантий вывода войск Армении с Нагорного Карабаха.

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