ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел нефтебазы в Ровенской области. Начато расследование

Новина українською →
Ровенская область, Вторник 29 марта 2022 13:28
Обстрел нефтебазы в Ровенской области. Начато расследование Фото: в Ровенской области обстреляли нефтебазу (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Ровенская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрела нефтяной базы. Действия российских случаев могут нанести непоправимый урон экологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, российские военные вечером 28 марта нанесли ракетный удар по территории нефтебазы в Ровенском районе. В результате возник масштабный пожар.

"Эти действия могут нанести непоправимый урон экологии. Оценка убыткам для окружающей природной среды будет предоставлена с привлечением специалистов соответствующих государственных органов", - говорится в сообщении.

По факту экоцида и нарушения законов и обычаев войны начато расследование (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вчера председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил об обстреле нефтебазы вблизи областного центра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Ровенская область
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле