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Обстріл нафтобази у Рівненській області. Розпочато розслідування

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Рівненська область, Вівторок 29 березня 2022 13:28
Обстріл нафтобази у Рівненській області. Розпочато розслідування Фото: у Рівненській області обстріляли нафтобазу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Рівненька обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом обстрілу нафтової бази. Дії російських випадків можуть завдати невиправних втрат екології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даним правоохоронців, російські військові увечері 28 березня завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі. В результаті виникла масштабна пожежа.

"Ці дії можуть завдати невиправних втрат екології. Оцінку збиткам для навколишнього природного середовища буде надано із залученням фахівців відповідних державних органів", - йдеться у повідомленні.

За фактом екоциду та порушення законів і звичаїв війни розпочато розслідування (ст. 441, ч.1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вчора голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про обстріл нафтобази поблизу обласного центру.

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