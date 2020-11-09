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Обстрел консульства Азербайджана: СБУ подозревает третьи страны

Харьков, Понедельник 09 ноября 2020 16:25
Обстрел консульства Азербайджана: СБУ подозревает третьи страны
Фото: последствия обстрела консульства (azconsulate.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

К обстрелу здания консульства Азербайджана в Харькове могут быть причастны третьи страны. Это может происходить для разжигания межнационального конфликта.

Об этом заявил начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что рассматривается версия вмешательства "третьих сил". В ведомстве предполагают, что политические силы, приближенные к третьим странам, могут пытаться "раскачивать" ситуацию в регионе.

"Отдельные политические силы региона, приближенные к "третьим" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, или возможно по указанию эмисаров "третьих" стран пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе", - заявил Абдула.

Напомним, в ночь на 7 ноября консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших людей в результате стрельбы нет.

После этого Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

В Национальной полиции решили взять под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине.

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