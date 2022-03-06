UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под обстрел в Харькове попала очередь в продуктовый магазин, есть раненые

Автор: Илона Свиридова

Российские войска обстреляли людей, которые стояли в очередь в продуктовый магазин в поселке Пятихатки в Харькове. Сообщается о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявил директор местного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, предварительно, погибших нет. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализируют.

Также сообщается, что обстрел произошел на улице Академика Вальтера. Сегодня утром в этом районе слышали несколько взрывов.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Харькове сегодня попытаются создать гуманитарный коридор. Однако на данный момент никаких подробностей по этому поводу нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины