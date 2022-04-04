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Обстрел Харькова: четверо погибших, 30 пострадавших, среди которых - дети

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Харьков, Понедельник 04 апреля 2022 10:10
Обстрел Харькова: четверо погибших, 30 пострадавших, среди которых - дети Фото: в результате обстрела Харькова четверо гражданских погибли, еще 30 ранены (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове в результате очередного обстрела оккупантов вечером 3 апреля погибли четыре человека. Еще 30 получили ранения, из которых трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Обновлено. Следует отметить, что по сообщениям местной прокуратуры и Офиса генпрокурора данные по погибшим и пострадавшим отличаются. Там заявляют о 7 жертвах и 34 раненых.

По информации правоохранителей, среди пострадавших трое детей 3, 5 и 17 лет. Всех доставили в больницы Харькова.

"Россия в своей животной ненависти к непокоренной Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь. Все пострадавшие и погибшие - гражданские. Не имеют никакого отношения к военным", - отметили в полиции.

Указано, что на место трагедии оперативно прибыли следователи. Все последствия вражеского обстрела они задокументировали.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко призвал харьковчан, жителей области не выходить на улицы во время обстрелов.

"Оставайтесь в укрытиях, обстрелы россиянами жилых кварталов не случайны, - подчеркнул глава главка полиции. - Они знают, что убивают мирных жителей и разрушают наши дома. Берегите себя и своих близких!"- призывал он.

Фото: в результате обстрела Харькова четверо гражданских погибли, еще 30 ранены (Getty Images)

Напомним, 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Дергачи Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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