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Обстріл Харкова: четверо загиблих, 30 постраждалих, серед яких - діти

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Харків, Понеділок 04 квітня 2022 10:10
Обстріл Харкова: четверо загиблих, 30 постраждалих, серед яких - діти Фото: внаслідок обстрілу Харкова четверо цивільних загинули, ще 30 поранені (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантів увечері 3 квітня загинули четверо людей. Ще 30 отримали поранення, з яких троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Оновлено. Варто зазначити, що за повідомленнями місцевої прокуратури і Офісу генпрокурора дані щодо загиблих та постраждалих різняться. Там заявляють про 7 жертв та 34 поранених.

За інформацією правоохоронців, серед постраждалих троє дітей 3, 5 і 17 років. Всіх доставили в лікарні Харкова.

"Росія у своїй тваринній ненависті до нескореної України хоче усі українські міста перетворити на Бучу і Маріуполь. Всі постраждалі і загиблі - цивільні. Не мають жодного стосунку до військових", - зазначили в поліції.

Вказано, що на місце трагедії оперативно прибули слідчі. Всі наслідки ворожого обстрілу вони задокументували.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко закликав харків’ян, мешканців області не виходити на вулиці під час обстрілів.

"Залишайтеся в укриттях, обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові, - підкреслив очільник главку поліції. - Вони знають, що вбивають мирних мешканців і руйнують наші будинки. Бережіть себе і своїх близьких!" - закликав він

Фото: внаслідокобстрілу Харкова четверо цивільних загинули, ще 30 поранені (Getty Images)

Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти знову обстріляли Дергачі Харківської області. Є загиблі та поранені серед мирних жителів.

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